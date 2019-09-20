Улан-Батор, , 12:51 — REGNUM Монголо-Российское акционерное общество «Улан-Баторская железная дорога» запустила проект «Передвижная больница». 19 сентября состоялась церемония — первые 2 вагона больницы отправились в южном направлении.

Вагоны оборудованы современным медицинским и диагностическим оборудованием, купленным за счёт пожертвований коллектива УБЖД. «Передвижная больница» будет оказывать медицинские услуги железнодорожникам, их родственникам, а также местному населению.

УБЖД совместно с Министерством здравоохранения Монголии планирует создать комплексную передвижную больницу из 4-х вагонов, которые будут оборудованы медицинскими аппаратами, необходимыми для оказания первой медицинской помощи и других медицинских услуг. Планируется, что в передвижной больнице будут работать оториноларинголог, офтальмолог, гинеколог, невролог и хирург.

«Передвижная больница дает возможность оказывать медицинские услуги качественно и оперативно для 15 тысяч железнодорожников, их родственников, а также для местного населения, которые проживают в населенных пунктах вдоль железной дороги с протяженностью более 1800 км«-, рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель пресс-службы УБЖД