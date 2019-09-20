Краснодар, , 11:29 — REGNUM Пятизвёздочный отель Marriott Krasnodar открыт в столице края 20 сентября — спустя десять лет после начала строительства. Как сообщила пресс-служба администрации Краснодара, Marriott Krasnodar стал восьмым в сети Marriott International в России.

«Открытие Marriott Krasnodar — важный знак для деловых кругов, уровень, который подтверждает развитие Краснодара как растущего и развивающегося крупного делового центра. Такие отели появляются только там, где есть серьёзный потенциал развития экономики. Тем более, что мы делаем большую ставку на развитие бизнеса, промышленности. Сегодняшнее событие тем более войдет в историю города, что открытие Marriott Krasnodar и День рождения Краснодара теперь связаны», — сказал на церемонии открытия мэр города Евгений Первышов.

Отель построен на улице Красной, 120. На 120 этажах здания разместились 266 номеров и апартаментов, семь конференц-залов и конгресс-холл, бар, ресторан, спа‑ и фитнес-центры, а также 70-метровый атриум с застекленными лифтами. По словам генерального менеджера отеля Дарьи Кучерявой, на первые месяцы после открытия в отеле уже запланировано проведение более 50 мероприятий.

Отметим, что строительство отеля было начато в июле 2009 года: его планировали сдать ещё в 2011 году, однако сроки сдачи объекта много раз переносились.

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