Краснодар, 20 сентября 2019, 11:29 — REGNUM Пятизвёздочный отель Marriott Krasnodar открыт в столице края 20 сентября — спустя десять лет после начала строительства. Как сообщила пресс-служба администрации Краснодара, Marriott Krasnodar стал восьмым в сети Marriott International в России.
Отель построен на улице Красной, 120. На 120 этажах здания разместились 266 номеров и апартаментов, семь конференц-залов и конгресс-холл, бар, ресторан, спа‑ и фитнес-центры, а также 70-метровый атриум с застекленными лифтами. По словам генерального менеджера отеля Дарьи Кучерявой, на первые месяцы после открытия в отеле уже запланировано проведение более 50 мероприятий.
Отметим, что строительство отеля было начато в июле 2009 года: его планировали сдать ещё в 2011 году, однако сроки сдачи объекта много раз переносились.
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