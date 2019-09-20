Копенгаген, , 12:43 — REGNUM На пресс-конференции в министерстве иностранных дел Дании глава ведомства Йеппе Кофод, совместно с министром экономики Симоном Коллерупом и министром сборов и налогов Мортеном Бёдсковом, предупредил о том, что риск Brexit без договора очень велик и что последствий не удастся избежать.

«Вне зависимости от исхода, такой сценарий будет иметь огромное значение для Дании как в экономическом, так и политическом плане. На пресс-конференции члены датского правительства рассказали о том, какие меры власти предпринимают в настоящее время для того, чтобы минимизировать ущерб от «Брексита» без договора. В частности, правительство планирует создать специальную министерскую группу, которая бы занималась этим вопросом. Затем, датские власти хотят расширить контакты с центрами трудоустройства Дании с тем, чтобы оказывать содействие тем лицам, которые как-либо пострадают из-за такого сценария — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Министр экономики Симон Коллеруп в ходе своего выступления отметил, что последствия Brexit заметят прежде всего малые и средние предприятия Дании, и призвал принять необходимые меры. По некоторым подсчетам, выход Великобритании из ЕС будет стоить остальным государствам-членам порядка 44 млрд долларов в год. Одна только Дания ежегодно будет терять порядка 2,4 млрд долларов.

Представители датского правительства заявили, что несмотря на все приготовления, страну ждет турбулентный период. «Мы не может подготовиться ко всему, но мы можем постараться защитить Данию наилучшим образом», — отметил министр иностранных дел Йеппе Кофод.