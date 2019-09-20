Новосибирск, , 11:04 — REGNUM Главный российский синхротрон, создаваемый в Новосибирске, позволит решать ряд специальных задач, в частности, обеспечит информационную безопасность глубокого уровня путем изучения уязвимости микросхем. Об этом сообщил руководитель проектного офиса «Сибирский кольцевой источник фотонов» — ЦКП СКИФ Яков Ракшун.

Выступая на сессии VII Международного форума технологического развития и выставки «Технопром», посвящённой современным синхротронным технологиям, он рассказал о принципиальном устройстве работы синхротрона и перечислил возложенные на него задачи специального характера.

«Это обеспечение информационной безопасности глубокого уровня путем изучения уязвимости микросхем, исследования высокоэнергетических веществ и быстропротекающих процессов, особые разделы материаловедения, изучение биологических объектов высокой степени опасности», — приводит слова Ракшуна издание «Наука в Сибири».

Учёный также привел пример важного для всего человечества открытия: «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово первым в мире разработал эффективную вакцину против лихорадки Эбола. Но не все знают, что это стало возможным в результате исследований с использованием источника синхротронного излучения — правда, американского. Теперь и Россия сможет получить такой инструмент».

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