Найроби, , 08:15 — REGNUM Противоречивый проект строительства дамбы в Кении был отменен президентом страны Ухуру Кеньяттой после расследования, которое установило, что проект был финансово и технически неосуществим. Об этом сообщает ВВС Africa.

Ожидалось, что проект плотины Кимваерр будет стоить 214 миллионов долларов США, говорится в заявлении президента. Глава государства попросил команду специалистов осмотреть здание двух плотин в округе Элгейо Мараквет на западе Кении после того, как в июле разразился коррупционный скандал из-за присуждения контракта на их строительство.

Расследование показало, что не было проведено надежного технико-экономического обоснования для строительства плотины Кимварер, не была продумана компенсация, которая должна быть предоставлена жителям района, который будет затоплен. Кроме того, технически проект был проблематичным.

Отмечается, что вторая плотина — Аррор, была признана экономически жизнеспособной, однако будет необходимо сделать некоторые изменения, чтобы сделать ее строительство более доступной.