Якутск, , 05:13 — REGNUM Компания АЛРОСА пополнила бюджет Якутии на 78 млрд рублей в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Группа АЛРОСА — это 78 млрд рублей налогов и дивидендов в бюджетную систему республики», — заявил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Дьячковский телеканалу «Якутия 24».

По словам Дьячковского, АЛРОСА ежегодно участвует в бюджетных затратах республики. Например, в 2018 году в Мирнинском районе около 1,3 млрд рублей инвестировано в культурно-спортивный комплекс, 688 млн — в детские сады, есть доля участия и в программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Финансирует золотодобывающая АЛРОСА и социальное развитие районов — строительство школ, больниц и детских садов.

Увеличивается и размер выплаченных дивидендов в районах: в 2015 году — 108 млн рублей, в 2017 — 650 млн, в 2018 — 823 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, АЛРОСА намерена ликвидировать «дочку» в Нюрбе.