Новосибирск, , 17:16 — REGNUM В Купинском районе Новосибирской области будет построен маслоэкстракционный завод. Соответствующее соглашение подписано сегодня, 19 сентября, на площадке международного форума «Технопром-2019», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы подписали соглашение с инвестором, который намерен развивать комплекс Купинского элеватора, — сказал губернатор региона Андрей Травников, комментируя соглашение. — Этот проект мы достаточно подробно обсуждали месяц назад, когда я был с рабочей поездкой в Купинском районе».

Соглашение подписано с ООО «Трансхимэкспорт». Оно подразумевает модернизацию элеватора в городе Купино и включает строительство маслоэкстракционного завода производительностью до 500 тонн в сутки. Кроме того должны появиться новые ёмкости для хранения сельскохозяйственных куль по тур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске с 18 по 20 сентября проходит международный форум технологического развития «Технопром-2019».

Читайте ранее в этом сюжете: В новосибирском Академгородке 2.0 собираются «воплотить всё самое лучшее»