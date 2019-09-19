Москва, , 16:38 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 13 сентября составил $531,2 млрд, сократившись за неделю на $1,5 млрд, или на 0,3%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки, отчасти нивелированным покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота».

На начало сентября, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $409 млрд, специальные права заимствования — $6,64 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,96 млрд, монетарное золото — $109,48 млрд.