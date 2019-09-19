Эр-Рияд, , 16:02 — REGNUM «Миллиарды, потраченные на американское оружие, не защитили самые важные нефтяные объекты Саудовской Аравии от разрушительной атаки» — статья под таким названием была опубликована американской газетой The Washington Post.

В статье отмечается, что в течение многих лет Саудовская Аравия была главным покупателем оружия американского производства. Эти отношения усилились после того, как президент США Дональд Трамп вступил в должность и подтолкнул богатый нефтью Эр-Рияд к покупке большего количества оружия. Всего через несколько месяцев после его инаугурации Саудовская Аравия пообещала купить оружие производства США на сумму 110 миллиардов долларов.

Издание пишет, что после прошедших выходных, когда разрушительная атака на саудовские нефтяные объекты ошарашила королевство, некоторые наблюдатели остались в недоумении, какую же защиту Эр-Рияд купил в США.

Несмотря на дорогую военную технику, закупленную Саудовской Аравией, ряд экспертов говорят, что субботнее нападение (14 сентября 2019 года) представляло собой необычайно хорошо спланированную операцию, которую было бы трудно обнаружить и нейтрализовать даже самым хорошо оснащенным и опытным странам.

Майкл Найтс, учёный из Вашингтонского института ближневосточной политики, наблюдавший за ПВО Саудовской Аравии на протяжении десятилетий, отметил: «Это была действительно безупречная атака. Только одна из 20 ракет, возможно, не попала в цель. Это поразительно».

Атака, по-видимому, обошла оборону вооруженных сил Саудовской Аравии, в том числе шесть дивизионов системы ПРО Patriot производства американского оборонного подрядчика Raytheon. Каждый такой дивизион может стоить около одного миллиарда долларов.

В статье делается вывод, что Саудовской Аравии придётся серьёзно заниматься усовершенствованием своей противовоздушной и противоракетной обороны. При этом не факт, что она сможет это сделать, используя только оружие американского производства.