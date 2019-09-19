Ташкент, , 14:11 — REGNUM В Узбекистане планируют запретить ввоз в страну использованных автомобильных шин, запчастей для автотранспорта, продукции текстильной и легкой промышленности, а также электробытовой техники. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, опубликованном 19 сентября на портале «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов Узбекистана».

Проект документа предлагает ввести дополнительные меры по защите прав потребителей, а также создать благоприятные условия для предпринимателей. Проект приказа направлен также на совершенствование работ по оценки соответствия потребительской продукции. Документ разработан агентством по стандартизации, метрологии и сертификации «Узстандарт».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре при антимонопольном комитете Узбекистана создано агентство по защите прав потребителей, которое занимается выработкой единой государственной политики в сфере регулирования рекламного рынка и защиты прав потребителей.

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