Москва, , 14:13 — REGNUM Закон, устанавливающий нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на ввоз самолетов и вертолетов на территорию РФ, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Новые нормы коснутся тех самолетов и вертолетов, которые были ввезены в РФ для использования в гражданской авиации. Соответственно, они должны быть включены в госреестр гражданских воздушных судов. В таком случае, процедура ввоза таких самолетов и вертолетов не будет облагаться НДС. Подобные льготы коснутся в том числе и ввоза двигателей, запчастей и комплектующих для использования в гражданской авиации.

Как отмечали в правительстве, такие нормы обеспечат развитие и модернизацию гражданской авиации, а также будут стимулировать регистрацию воздушных судов на территории РФ, а не за рубежом.

Сейчас около 80% авиапарка России зарегистрирована за границей, сказал в ходе обсуждения член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов («Единая Россия»).