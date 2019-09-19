Москва, , 13:59 — REGNUM Закон, который в том числе наделяет регионы правом самостоятельно отменять уплату налогов для индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих в области предоставления мест для временного проживания — квартир и домов. Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Соответствующие нормы содержатся в инициативе, уточняющей основные параметры налоговой политики РФ. Сегодня регионы уже имеют право принимать законы, которые отменяют налогообложение ИП, работающих по упрощенной системе налогообложения. Речь идет о тех ИП, которые работают в области производственной, социальной или научной сферы, а также в области оказания бытовых услуг граждан.

Теперь регионы получили право по собственному усмотрению принимать законы, которые отменят налогообложение ИП, работающих «по упрощенке» в области оказания услуг по сдаче жилья и временному размещению граждан.