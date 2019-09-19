Москва, , 13:59 — REGNUM Закон, направленный в том числе на сокращение срока владения квартиры для ее последующей продажи без уплаты налога, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября. Речь идет о единственном жилье.

Сегодня нормы закона позволяют не уплачивать подоходный налог (13%) со средств, которые граждане получил от продажи квартиры только если срок владения этой недвижимости превышает пять лет. Такие же нормы действуют и в отношении другой жилой недвижимости. Ранее правила были мягче — продать квартиру без уплаты налога на доход можно было через три года владения недвижимостью.

О необходимости смягчения правил в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

Теперь закон устанавливает, что в случае, если гражданин продает свое единственное жилье, то он может не уплачивать налог на полученный доход уже через три года после владения проданным имуществом. В остальных случаях «безналоговая» продажа возможна только спустя пять лет с получения собственности на жилье.