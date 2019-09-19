Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM На портале бесплатных объявлений Avito выставлен на продажу самолёт Ан-8, выпущенный в 1960 году. Стоимость воздушного судна составляет 10 млн рублей.

«Дата выпуска 20 сентября 1960 года. В восстанавливаемом состоянии. Укомплектован», — говорится в объявлении.

Портал rostovgazeta.ru уточняет, что приобретён самолёт был на Украине в количестве двух экземпляров семьей из СССР, которая переехала в Канаду. Одно воздушное судно продано в Африку.

Добавим, что Ан-8 — советский военно-транспортный самолёт. Воздушное судно было разработано в середине 1950-х годов в ОКБ имени Антонова.