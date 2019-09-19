Бразилиа, , 09:20 — REGNUM Центробанк Бразилии сообщил о снижении ставки рефинансирования. Данное решение было опубликовано в среду.

Размер ставки был снижен на 0,5% и достиг 5,5%, что является минимальным значением за всю историю Центробанка.

В заявлении говорится, что инфляцию удается удержать в пределах «комфортных» показателей, но из-за падения темпов роста мировой экономики риски для страны еще сохраняются.

Напомним, что 1 августа ставка рефинансирования в Бразилии была снижена до 6%. Тогда Центробанк заявил, что это сделано в связи возможностью возобновить процесс восстановления национальной экономики.