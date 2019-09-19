Вильнюс, , 08:27 — REGNUM Литва может надеется на новые инвестиции из Японии, особенно в транспортной, логистической, информационной сферах, и в области высоких технологий, считает министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 сентября. Об этом литовский министр заявил после встречи с главным управляющим директором Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэдой.

Наркевич предложил Маэде обсудить японским компаниям возможность воспользоваться литовской транспортной и логистической инфраструктурой, участвовать в развитии порта в Клайпеде, в проекте Rail Baltica и внедрять в стране связь 5G.

Литовский министр заверил своего гостя в выгоде привлечения в порт Клайпеды японских контейнерных линий для дальнейшего перераспределения по всему региону.