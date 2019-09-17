Владивосток, , 17:18 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании в кризисном центре МЧС по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Региону необходимо порядка 375 млн рублей для возмещения ущерба аграриям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом глава Приморья отметил, что страховые компании уклоняются от страхования приморских аграриев, которых топит каждый год.

Президент распорядился подсчитать необходимые расходы и немедленно доложить.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в кризисном центре МЧС.