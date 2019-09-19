Благовещенск, , 06:37 — REGNUM Одну среднюю месячную зарплату нужно выложить для перелёта из Благовещенска в Сочи и обратно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно данным, публикуемым сайтом aviasales, цена авиабилета для перелёта из Благовещенска в Сочи и обратно составляет 42 861 рубль, при том, что средняя заработная плата в Приамурье, по данным Росстата, составляет 45 558 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос дальневосточников о нехватке субсидируемых авиабилетов для перелётов из ДФО в центр страны отметил, что у страны особые условия.