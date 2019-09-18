Москва, , 16:56 — REGNUM Прибыль российских банков за январь-август 2019 года составила 1,4 трлн рублей. Такие данные приводятся в опубликованном 18 сентября обзоре Банка России «О развитии банковского сектора».

За аналогичный период 2018 года прибыль сектора составила 0,9 трлн рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,6 раза.

Как отмечается в докладе, рост финансового результата в текущем году относительно предыдущего года «носит преимущественно технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9».

Согласно данным регулятора, в банковском секторе России продолжает преобладать доля прибыльных организаций. За январь-август 347 кредитных организаций получили общую прибыль в размере 1 трлн 498 млрд рублей, 99 кредитных организаций понесли убыток на сумму 138 млрд рублей.

Рентабельность активов по банковскому сектору, по оценке ЦБ, за восемь месяцев 2019 года выросла с 1,5% до 2,0%.