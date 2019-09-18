Ставрополь, , 16:07 — REGNUM Власти Ставрополья в течение пяти лет намерены привлечь по программе развития сельских территорий до 7 млрд рублей. Причем 500−700 млн рублей от этой суммы планируется ежегодно выделять для обеспечения жильем специалистов, которые приезжают в села жить и работать. Об этом на полях стартовавшего в Ставрополе V Международного инвестиционного форума «АгроЮг-2019» заявил глава региона Владимир Владимиров, сообщили ИА REGNUM 18 августа в его пресс-службе.

Форум открылся пленарным заседанием «Диалог правительства и производителей. Каковы основные направления развития индустрии?», в ходе которого губернатор назвал социальное укрепление села необходимым условием для реализации экономических задач в агропромышленном секторе. Приоритетное внимание, как подчеркнул Владимиров, будет уделяться улучшению качества жизни на селе, развитию инфраструктуры и повышению зарплат.

В числе ключевых направлений развития сельскохозяйственной отрасли глава Ставрополья назвал животноводство, питомниководство, тепличное овощеводство и хлопководство. Их рост, как считает губернатор, должен способствовать увеличению экспорта в региональном АПК.

Владимиров также напомнил, что перед регионом стоит задача нарастить до 2024 года экспорт сельхозпродукции в 3,5 раза. Основу для этого, по его словам, обеспечат крупные инвестпроекты, которые реализуются в крае.

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В работе инвестиционного форума «АгроЮг-2019» принимают участие представители власти регионов СКФО и ЮФО, а также стран ближнего зарубежья, инвесторы, руководители агропромышленных предприятий, производители техники и поставщики услуг из России и иностранных государств. В общей сложности — более 500 человек.