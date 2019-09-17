Ставрополь, , 14:10 — REGNUM Объемы экспорта сельскохозяйственной продукции, произведенной на Ставрополье в 2019 году, вырастут. В первую очередь увеличение произойдет за счет поставок мяса птицы и овощей, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Он уточнил, что в 2018 году объем экспорта составил более $300 млн. За счет поставок мяса птицы в страны Ближнего Востока в 2019 году рост составит 10%, а каждый последущий год — до 30%.

«В строящемся крупном мясоперерабатывающем заводе мы специально предусматриваем два отдельных цеха для производства халяльной продукции, это экспорт в арабские страны. Еще один цех — кошерная продукция, есть запрос из Израиля», — цитирует Владимирова ТАСС.

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