Тбилиси, , 15:24 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии по итогам 2019 года вырастет на 4,6%, заявила глава миссии МФВ, а стране Мерседес Вера-Мартинес, сообщает 18 сентября издание «Новости-Грузия».

По её мнению, фундамент грузинской экономики остается устойчивым. Прогноз экономического роста МВФ остался прежним. Представитель фонда добавила, что инфляция в Грузии по итогам года составит 5,4%, а дефицит текущего счета платежного баланса увеличится на 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 17 сентября миссия МВФ посетила Грузию. Представители фонда встретились с главой Национального банка, представителями бизнеса, а также премьер-министром страны.

Отметим, по итогам первых семи месяцев 2019 года ВВП Грузии вырос на 5,1%, а в июле — на 6,1% по сравнению с июлем 2018 года.

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