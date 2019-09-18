Москва, , 15:06 — REGNUM Генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев покинул занимаемую должность. Об этом заявил первый замгендиректора концерна Михаил Ненюков.

По его словам, Дмитриев перешел на другой пост в рамках перераспределения обязанностей. Сферу деятельности Дмитриева на новом посту он не уточнил.

Временно исполнять обязанности гендиректора концерна будет Дмитрий Тарасов, который ранее являлся управляющим директором, сообщает «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитриев возглавил концерн 13 июня 2018 года в статусе исполняющего обязанности. Предыдущий генеральный директор концерна Алексей Криворучко указом президента РФ Владимира Путина был назначен заместителем министра обороны РФ. В этой должности он сменил Юрия Борисова, который стал вице-премьером.