Ереван, , 15:15 — REGNUM До конца сентября Армению посетит генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, 18 сентября сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.

Ведомство отмечает, что на предстоящей встрече предполагается обсудить продление сроков эксплуатации Армянской атомной электростанции (ААЭС), а также составить план сотрудничества с компанией «Росатом» на ближайшие годы.

Напомним, ААЭС была построена во времена СССР вблизи города Мецамор в Армении. Состоит из двух энергоблоков. Электростанция обеспечивает до 35% электроэнергии страны.

Работа по продлению срока эксплуатации АЭС ведется на кредит от правительства России в размере 270 млн долларов и грант в 30 млн долларов. Работу ожидается завершить до конца 2019 или 2020 года, а станция сможет работать до 2027 года.