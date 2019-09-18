Таллин, , 13:56 — REGNUM В Эстонии в августе 2019 года инфляция составляла 2,1%, что выше, чем в среднем по ЕС, сообщает сегодня, 18 сентября, прибалтийское новостное агентство BNS. По данным европейского статистического агентства Eurostat, в среднем по ЕС инфляция составляла 1%. Правда, в 11 странах Евросоюза подорожание цен оказалось выше, чем в Эстонии.

Самая высокая инфляция была в Румынии (4,1%), Венгрии (3,2%), Латвии и Нидерландах (3,1%) и Словакии (3%).

Самая низкая инфляция в ЕС зафиксирована в Греции, Испании, Дании и Италии, где она не превысила 0,5%. В Португалии в августе и вовсе наблюдалась дефляция в 0,1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост экономики Эстонии, согласно прогнозам правительства, в 2019 году составит 3,3% ВВП, а в 2020 году снизится до 2,2% ВВП.