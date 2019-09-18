Москва, , 13:02 — REGNUM Пакет правительственный законопроектов, направленных на поддержку российских виноделов, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Речь идет о поправках в Бюджетный и Налоговый кодексы. Так, в частности, он позволяет производителям вина и виноматериалов из РФ получать субсидии из госбюджета в качестве возмещения недополученных доходов и затрат в связи с производством экспортной алкогольной продукции, а также винограда и виноматериалов.

Новые нормы также устанавливают, что ставка акциза на винные напитки должна быть равной ставке акциза на игристые вина.