Цхинвал, , 12:43 — REGNUM Министерство экономического развития Южной Осетии озвучило итоги социально-экономического развития республики в первом полугодии 2019 года. Представители министерства указали на положительные тенденции развития реального сектора экономики. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба правительства республики.

В пресс-службе указывается, что с января по июнь объем валового внутреннего продукта, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличился на 237 503,5 тысяч рублей (на 9,6%) и составил 2 714 693,9 тысяч рублей.

При этом объем промышленной продукции вырос на 16,4% по сравнению с предыдущим полугодием и составил 560 583,9 тысяч рублей. Объем работ по капитальному строительству за январь-июнь 2019 года увеличился на 331 626,4 тыс.руб. и составил 988 983,7 тыс.руб. Объем сельскохозяйственной продукции за январь-июнь 2019 года составил 407 074,1 тысяч рублей.