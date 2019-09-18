Москва, 18 сентября 2019, 11:54 — REGNUM То, что большинство жителей РФ выступают за ограничение притока в страну трудовых мигрантов, связано отнюдь не с ксенофобией, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты соответствующего социологического исследования, проведённого экспертами «Левада-центра».
Напомним, что опрос, проведённый в августе 2019 года специалистами «Левада-центра», показал, что 72% граждан РФ выступают за то, чтобы государство ограничило приток трудовых мигрантов в страну. В июле 2018 года этот показатель был равен 67%, а в июле 2017 года 58%.