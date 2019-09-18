Москва, , 11:54 — REGNUM То, что большинство жителей РФ выступают за ограничение притока в страну трудовых мигрантов, связано отнюдь не с ксенофобией, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты соответствующего социологического исследования, проведённого экспертами «Левада-центра».

"Полагаю, что ксенофобия тут ни при чём, — сказал Вассерман. — Это элементарный здравый смысл, помноженный на экономические соображения. Мигранты (откуда угодно) — это рабочая сила заметно более дешёвая, чем сами граждане страны. Это в любом государстве так. Понятно, что местные граждане рассматривают трудовых мигрантов как своих конкурентов. И по всё по той же чисто экономической логике никто не хочет, чтобы у него было много конкурентов. Однако забавно, что те же самые люди, что проповедуют нам либеральные тезисы, включая тезис «человек человеку волк», потом возмущаются, когда на их же логику ориентируются те, кому они это проповедовали».

Напомним, что опрос, проведённый в августе 2019 года специалистами «Левада-центра», показал, что 72% граждан РФ выступают за то, чтобы государство ограничило приток трудовых мигрантов в страну. В июле 2018 года этот показатель был равен 67%, а в июле 2017 года 58%.