Сеул, , 11:35 — REGNUM Крупный южнокорейский сотовый оператор LG Uplus заключил соглашение о сотрудничестве с китайским China Unicom. Теперь абонентам LG Uplus будет доступен 5G роуминг на территории КНР, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

На данный момент услуга предоставляется в тестовом режиме. Полностью она станет доступна после запуска 5G сети China Unicom, что, как ожидается, произойдёт до конца сентября. Абонентская база китайского оператора оценивается в 302 миллиона человек; 5G сейчас доступен в семи крупных городах, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

Отмечается, что роумингом смогут воспользоваться владельцы смартфонов LG 50V, а после обновления — Samsung Galaxy S10 и Note 10. Стоимость услуги будет такой же, как роуминг в LTE сети. Ранее 5G роуминг от LG Uplus был доступен только в Финляндии.