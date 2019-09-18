Москва, 18 сентября 2019, 10:14 — REGNUM У властей РФ есть все ресурсы для того, чтобы обеспечить рост экономики и остановить растущую закредитованность населения, но использование этих ресурсов противоречит либеральной модели, и поэтому их не задействуют, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы Центробанка РФ о том, что рост кредитования населения РФ сдерживается высокой кредитной нагрузкой, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013−2014 годов.
Чтобы преодолеть эту тенденцию, Хазин призвал правительство переходить к политике развития, к политике экономического роста, так как только в такой ситуации у людей появляются доходы и они начнут снижать свою задолженность.
Напомним, как сообщалось ранее, Банк России в своём «Докладе о денежно-кредитной политике» сообщил, что рост кредитования населения сдерживается высокой кредитной нагрузкой, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013−2014 годов. При этом отмечается, что на уровне отдельных регионов показатели прироста кредитного портфеля физических лиц (в годовом сопоставлении) в июле в большинстве субъектов находились в диапазоне от 15% до 27%-28%.
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