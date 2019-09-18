Москва, , 10:14 — REGNUM У властей РФ есть все ресурсы для того, чтобы обеспечить рост экономики и остановить растущую закредитованность населения, но использование этих ресурсов противоречит либеральной модели, и поэтому их не задействуют, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы Центробанка РФ о том, что рост кредитования населения РФ сдерживается высокой кредитной нагрузкой, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013−2014 годов.

«Такая ситуация очень опасна и чревата падением жизненного уровня населения, — сказал Хазин. — Мы все помним 2008 год в США, когда кредитная нагрузка вызвала обвал рынков и обвал экономики. У нас эта ситуация тоже возможна. Вопрос о том, насколько мощным может такой обвал, очень сложен. Наша экономика разительно отличается от американской. Она значительно менее монетизирована, но зато у нас значительно выше проценты. Поэтому сказать, какие будут последствия, практически невозможно. Дело в том, что поскольку жизненный уровень падает, то народ всё равно будет пытаться брать кредиты. Но альтернативой этому будет ещё большее падение совокупного спроса».

Чтобы преодолеть эту тенденцию, Хазин призвал правительство переходить к политике развития, к политике экономического роста, так как только в такой ситуации у людей появляются доходы и они начнут снижать свою задолженность.

Напомним, как сообщалось ранее, Банк России в своём «Докладе о денежно-кредитной политике» сообщил, что рост кредитования населения сдерживается высокой кредитной нагрузкой, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013−2014 годов. При этом отмечается, что на уровне отдельных регионов показатели прироста кредитного портфеля физических лиц (в годовом сопоставлении) в июле в большинстве субъектов находились в диапазоне от 15% до 27%-28%.

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