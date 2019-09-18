Москва, , 09:23 — REGNUM Нефть марки Brent 18 сентября резко обвалилась с максимумов над отметкой $69 до уровня $64. Таким образом, рынок уже закрыл больше половины рекордного гэпа, образовавшегося в начале недели. Фиксация прибыли носила не менее агрессивный характер, чем предшествовавший ей подъем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, рынком энергоносителей полностью завладели эмоции, которые бросают котировки из стороны в сторону. После заявлений саудитов о перспективах более оперативного восстановления добычи, чем предполагалось изначально, трейдеры ринулись ликвидировать длинные позиции, что вылилось в полномасштабную медвежью коррекцию.

Аналогичным образом, если в ближайшее время с этого фронта поступят комментарии противоположного характера, рынок тут же развернется на север.

Дополнительным фактором давления на фьючерсы послужили еженедельные данные API, которые указали на неожиданный рост запасов сырой нефти в Штатах почти на 600 тыс. баррелей, тогда как аналитики ожидали падения объемов на 2,5 млн. Выросли также запасы бензина и дистиллятов.

Если 18 сентября отчет минэнерго США покажет аналогичную картину, это явно не сыграет на пользу рынку, который находится в состоянии нервного напряжения из-за неопределенности с производством в Саудовской Аравии.

С технической точки зрения Brent важно ухватиться за текущие уровни, вблизи которых проходят ключевые скользящие средние. В противном случае следующей медвежьей целью котировок станет уровень $63 и затем — $61 за баррель», — считает эксперт.

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