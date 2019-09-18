Магадан, Магаданская область, , 07:42 — REGNUM Более 30 тонн золота и 450 тонн серебра добыли недропользователи в Магаданской области к 1 сентября 2019 года. Такие данные приводит 18 сентября пресс-служба регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

За восемь месяцев года на Колыме добыто 30 198,6 кг золота, что на 5669,9 кг золота больше, чем в том же периоде 2018 года. Прежний показатель был рекордным, таким образом, в регионе установлен новый рекорд.

За этот же период серебро добыли в количестве 450,3 тонн. Это на 28,2 тонн меньше, чем годом ранее.

Добыча драгоценных металлов велась на рудных и рассыпных месторождениях. Больше всего рудного золота добыто в Тенькинском городском округе (12 866,5 кг), россыпного — в Сусуманском городском округе (4577,8 кг).

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