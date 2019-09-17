Берлин, , 23:25 — REGNUM «Избранный председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала свои приоритеты: климатические изменения, цифровой рынок и инклюзивная экономика. Однако уровень амбиций задает не только программа, но и бюджет, на который она опирается, — пишет испанское издание El Pais. — И в минувший понедельник Германия, Голландия, Швеция и Дания, по сведениям дипломатических источников, «притормозили» замыслы европейского правительства. Последнее предлагало оперировать фондом в почти 1,3 трлн евро, что равноценно 1,11% ВВП. Четыре страны возразили, что бюджет не должен превышать 1%».

Флаг Германии

В мае лидеры ЕС договорились отложить до периода после выборов в Европарламент и обновления европейской верхушки неудобные дебаты о многолетних финансовых рамках. Этот вопрос снова поднимет Европейский совет в октябре: для принятия решения у него есть срок до декабря. Дипломатические источники утверждают: после двухсторонних переговоров между Финляндией (текущим председателем ЕС) и 27 лидерами стало ясно, что позиции стран сильно различаются. Настолько сильно, что ряд специалистов считает невозможным урегулирование вопроса под председательством финнов.

Германия, Нидерланды, Швеция и Дания считают, что бюджет на 2021−2027 годы не должен превышать 1% ВВП Евросоюза: это почти на 150 млрд евро меньше, чем предложила Европейская комиссия. А от запроса Европарламента эту цифру и вовсе отделяет пропасть: депутаты просили бюджет в 1,3% ВВП, добавляет El Pais.