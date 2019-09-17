Нижний Новгород, , 19:46 — REGNUM Одна из нижегородских домоуправляющих компаний подозревается в неуплате налогов на 268 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, в 2015—2017 годах ООО «ДК «Сормово» применила схему ухода от налогов путем переноса части налоговой нагрузки на подконтрольные компании, которые осуществляли контроль над многоквартирными домами якобы самостоятельно.

Отмечается, что разделение бизнес-структуры носило формальный характер, и организации являлись вполне независимыми друг от друга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). В рамках расследования ведутся мероприятия для сбора доказательств, а также возмещения налоговой задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в регионе уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере») в отношении еще одной нижегородской компании в связи с полным возмещением ущерба.

По версии следствия, глава компании-неплательщика в 2013—2015 годах создал схему, которая позволяла значительно снизить налогооблагаемую базу. В ходе расследования вся задолженность по налогам была выплачена компанией, общая сумма составила 198 млн рублей, из которых в бюджет региона поступило 79 млн рублей.