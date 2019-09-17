Москва, , 17:06 — REGNUM В Москве количество онлайн-касс превышает 313 тысяч, сообщил ИА REGNUM руководитель департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.

При этом их применяют 130 тысяч московских налогоплательщиков. Министр отметил, что каждая вторая онлайн-касса, работающая в России, расположена в столице.

«Кассовую реформу», напомнил Тихонов, проводят поэтапно с 2016 года. В июле 2019 года завершился последний этап, по которому почти все организации розничной торговли, общественного питания и услуг обязаны принимать платежи онлайн. Отсрочку имеют только предприниматели без сотрудников, продающие товары собственного производства.

«Благодаря тому, что сведения о расчетах оперативно поступают в налоговую службу, у бизнеса отпала необходимость в нескольких формах отчетности», — отметил руководитель департамента.