В северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, пограничной с Российской Федерацией, выведена на стадию практического запуска новая пилотная зона свободной торговли (ЗСТ), включающая Харбинский, Хэйхэский и Суйфэньхэский сектора, сообщает 17 сентября Синьхуа.

Китайская Народная Республика, , 16:31 — REGNUM Первым крупным проектом стал Шэньчжэньский индустриальный парк, строительство которого началось в Харбине. Целью является использование на севере Китая рыночных механизмов и управленческих технологий, отработанных в первой китайской ЗСТ в Шэньчжэне южно-китайской провинции Гуандун. Площадь, которую займет новый технопарк, составляет 26 га. Планируется создание в нём четырёх кластеров — информационных технологий, новых материалов, «умного» производства, современных услуг.

Следующим крупным проектом северной ЗСТ станет строительство в Харбине центра международной торговли и большого выставочного комплекса, способного принимать крупные международные конференции, форумы и другие мероприятия. Предполагается, что центр станет «торговым портом глобального значения».

В Хэйхэ, расположенном напротив российского Благовещенска и являющемся частью ЗСТ, открылся филиал Банка Китая, которому отводится роль платформы, обеспечивающей финансовое взаимодействие с правительством, бизнесом и банковским сектором. Особо подчеркивается, что важнейшей задачей ЗСТ является максимальное использование преимуществ её пограничного расположения, позволяющего выработать и внедрить в других пограничных регионах широкий спектр новых моделей управления и взаимодействия.

До конца 2019 года также планируется запуск универсального центра обслуживания ЗСТ.