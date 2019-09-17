Москва, , 14:32 — REGNUM Правительственный законопроект о создании в РФ единого информационного ресурса о населении, в котором будут собраны сведения о гражданах страны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября. Реестр будет носить межведомственный характер, доступ к нему физлиц будет закрыт.

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В едином ресурсе будут содержатся фамилия, имя, отчество гражданина, дата и место его рождения (и смерти), пол, СНИЛС, номер ИНН, а также семейное положение, родственные связи и другие данные. Новый ресурс предлагается создать на основе сведений и данных о гражданах РФ, которые уже содержатся в других государственных информационных ресурсов — в частности, в системах данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и прочих.

Оператором нового информационного ресурса станет Федеральная налоговая служба — именно ей ведомства и фонды будут предоставлять доступ к имеющимся сведениям о гражданах. При этом ФНС должна будет обеспечить защиту сведений и персональных данных граждан.

Как особо отмечают в правительстве, доступ к данным единого ресурса о населении будет только у государственных и муниципальных органов, физлица не смогут получить сведения из ресурса. Данные о себе они смогут посмотреть через портал госуслуг.

Никакого введения единого номера гражданина система не предусматривает, граждане будут идентифицироваться в том числе по СНИЛС, отмечали в ходе обсуждения.

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