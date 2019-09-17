Аккра, , 14:19 — REGNUM Все тарифы на автобусы, микроавтобусы и такси в Гане выросли на 10%. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление союза частного автомобильного транспорта Ганы.

Представители организации заявили, что увеличение произошло из-за роста стоимости бензина, а также цен на другие товары, такие как запчасти.

По словам экспертов, существовали опасения о том, что более высокая стоимость может повлиять на цену товаров и услуг в целом. Однако бизнес-группа Ассоциация торговцев Ганы отмечает, что ее члены не планируют повышения цен.

Увеличение может оказать чрезмерное давление на и без того маленькую заработную плату многих жителей страны.

«[Моя поездка из] Лабоне до станции Тема раньше стоила два седи ($0,36), но теперь это 2,20 седи ($0,40)», — сказал BBC строитель Муса Ибрагим.

«Если считать за месяц, моей зарплаты теперь будет недостаточно для покрытия моих расходов», — добавил он.