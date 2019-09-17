Сеул, , 12:08 — REGNUM Крупнейшая южнокорейская инжиниринговая компания Hyundai Engineering получила заказ в размере 2,2 млрд долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Hyundai Engineering займётся модернизацией нефтеперерабатывающего комплекса в Баликпапане, в Восточном Калимантане. Заказчиком выступает госкорпорация PT Pertamina. В результате модернизации, как ожидается, производительность комплекса вырастет с 260 тысяч баррелей до 360 тысяч баррелей в сутки. Впрочем, реализация такого масштабного проекта займёт 4,5 года.

Благодаря этому заказу общий объём заключённых в этом году контрактов достиг 4 млрд долларов. Это особенно важно на фоне ухудшающейся макроэкономической конъюнктуры и падения мирового спроса, подчёркивают аналитики.