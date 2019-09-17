Москва, , 11:29 — REGNUM В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств. Об этом сообщила главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно действующим нормам средства ФНБ можно использовать, если его объём превышает 7% ВВП. Согласно данным «Ренессанс Капитала», на данный момент обсуждается два основных сценария: инвестирование в инфраструктурные проекты и кредитная поддержка потребителей российского экспорта.

По оценкам специалиста в 2020 году инвестиции не превысят 1,1 трлн рублей. Это должно оказать поддержку росту ВВП к 0,6% к боевому сценарию роста в 2,6% и укрепить рубль на 3%. Однако ждать существенного укрепления российской валюты не стоит, уверена экономист.

«Рубль не крепкий, но мы не ожидаем, что он будет снижаться», — отметила Донец.

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