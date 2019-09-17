Эр-Рияд, , 11:14 — REGNUM Сотрудник турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, специалист по Ближнему Востоку Овюнч Кутлу опубликовал в нем свою статью под названием «Атаки на Саудовскую Аравию нарушили нефтяной баланс». Он заявил, что атаки неизвестных БПЛА (беспилотный летательный аппарат) на объекты нефтяной компании Saudi Aramco привели к сокращению нефтедобычи в стране более чем наполовину, на 5,7 млн баррелей в день.

Овюнч Кутлу считает, что эта цифра, соответствуя примерно 6% общемировой добычи нефти, привела к 20%-ному росту цен на нефть. Так, наиболее популярная в мире марка сырой нефти Brent подорожала на 19%, до 71,62 доллара за баррель, достигнув максимума с 22 мая 2019 года. Восстановление производительности Саудовской Аравией может занять недели, но даже после этого ожидается, что цена замрёт на отметке 65 долларов за баррель.

Эксперт напоминает, что США, не задумываясь, обвинили в случившемся Иран, отрицающий свою причастность к атаке. Обращает на себя внимание и заявление хуситов: «Мы предупреждаем все компании и иностранцев на нефтяных объектах Саудовской Аравии. Мы можем в любой момент нанести новый удар».