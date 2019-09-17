Москва, 17 сентября 2019, 10:16 — REGNUM Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин выступает так, словно в стране есть некий конкурс на пост будущего премьер-министра России, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Кудрина о том, политика правительства по сокращению ненефтегазового дефицита слишком жёсткая и вместо этого можно было бы увеличить расходы федерального бюджета.
В России, по словам Гинько, проблема состоит не в том, что рабочих мест нет, а в невысокой заработной плате, которая не поспевает за ростом цен. Но эта проблема, как подчеркнул экономист, решается только за счёт того, что создаётся ещё больше рабочих мест, и соответственно возникает конкуренция за персонал, которая наблюдалась до 2013 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кудрина, правительство РФ за последние три года сокращало ненефтегазовый дефицит бюджета, и страна стала меньше зависеть от нефти, но это, по мнению главы Счётной палаты РФ, слишком жёсткие условия.
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