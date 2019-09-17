Иерусалим, , 10:38 — REGNUM 16 сентября глава израильской арабской партии «Объединенный арабский список» Ахмад Тиби оскорбил министра транспорта Израиля, правого политика, Бецалеля Смотрича. Скандал произошел в прямом эфире израильского информационного агентства Ynet.

Стычка политиков началась с комментария министра Смотрича о палестинских терактах. Правый политик призвал арабского депутата «хоть раз осудить убийство евреев». В ответ на это Ахмад Тиби назвал Бецалеля Смотрича и его жену «расистскими свиньями».

Политики продолжили обмен оскорблениями до тех пор, пока министр транспорта Израиля не покинул студию.