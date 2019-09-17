Воронеж, , 09:49 — REGNUM Инновационный энергоблок №2 поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 успешно прошёл 15-суточное комплексное опробование оборудования (сдаточные испытания), и готов к сдаче в эксплуатацию, сообщили ИА в пресс-службе Нововоронежской АЭС. Как сообщается, в течение всего периода тестирования энергоблок без замечаний нёс нагрузку в 100% мощности.

«Мы завершили сдаточные испытания нового энергоблока строго по графику. Результаты комплексного опробования говорят о безопасной и надёжной работе его оборудования и всех систем. К настоящему времени энергоблок готов к сдаче в эксплуатацию и несению стабильной нагрузки в соответствии с проектом», — прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Второй инновационный энергоблок Нововронежской АЭС был подключен в единую энергосистему страны 1 мая 2019 года. За этот период было проведено несколько сотен различных испытаний, проверок, пусконаладочных работ. На следующем этапе новый энергоблок будет представлен Приёмочной комиссии и комиссии Ростехнадзора. Госкорпорация «Росатом» выдаст окончательное разрешение на ввод энергоблока №2 НВ АЭС-2 в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию нового энергоблока суммарная мощность Нововоронежской АЭС увеличится в 1,5 раза.

Отметим, что готовящийся к сдаче в эксплуатацию энергоблок станет уже вторым инновационным энергоблоком на Нововоронежской АЭС — первый был введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года.