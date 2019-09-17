Москва, , 09:37 — REGNUM Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».

В письме Сечин указал, что Минфин готов поддержать проекты «Новатэка» и Газпрома, однако не «Восток ойла» (совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» по освоению таймырских месторождений), несмотря на схожесть условий.

Сечин подчеркнул, что этим проектам Минфин и его глава Антон Силуанов готов предоставить как налоговые льготы, так и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Напомним, ранее стало известно, что Минфин выступает с инициативой по введению моратория на выдачу новых мер господдержки нефтегазовым месторождениям во всей Арктической зоне России. В проекте доклада, подготовленного ведомством для президента Владимира Путина, говорится о том, что до завершения проводимой инвентаризации и оценки экономической эффективности нынешних преференций для разрабатываемых месторождений введение налоговых льгот «не планируется».

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