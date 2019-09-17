Тверь, , 09:36 — REGNUM Тверской вагоностроительный завод построил еще три вагона для Свердловской пригородной компании. Они будут курсировать на направлении Куть-Ях — Сургут — Нижневартовск в Югре, сообщает 17 сентября пресс-служба предприятия.

Два вагона представляют современную серию пассажирского подвижного состава: они комфортабельные, светлые и вместительные, оснащены 60 сидениями. Третий вагон оборудован купе для маломобильных пассажиров и специализированным туалетным комплексом.

Отмечается, что новый подвижной состав оформлен с использованием официальной символики Югры.

В 2018 году свердловская компания уже приобрела партию из восьми аналогичных вагонов. Уже более года они успешно курсируют в составе пригородных поездов Свердловской железной дороги на направлении Тюмень — Тобольск.

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