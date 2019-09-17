Иваново, , 09:23 — REGNUM В правительстве Ивановской области не планируют переход на четырёхдневную рабочую неделю в регионе. Соответствующий комментарий в связи с возможным проведением эксперимента с «короткой» неделей в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» распространила пресс-служба правительства области накануне, 16 сентября.

В пресс-службе, в частности, напомнили. что регион участвует в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», в ходе которого реализуется три региональных проекта: два из них, «Адресная поддержка», «Системные меры по повышению производительности труда», курирует департамент экономического развития и торговли Ивановской области.

Людмила Бадак, по обоим направлениям работа проводится в плановом режиме, какие-то изменения на данный момент не планируются», — цитирует пресс-службу «Как сообщила директор департамента экономического развития и торговлипо обоим направлениям работа проводится в плановом режиме, какие-то изменения на данный момент не планируются», — цитирует пресс-службу IvanovoNews

В пресс-службе также напомнили, что в региональном проекте «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда» на данный момент принимают участие четыре ивановских предприятия — «Нейрософт», «Билдекс», «КейЭйСи» и «Стандартпласт».

"Требования по изменению режима работы и (или) переводу на четырехдневную рабочую неделю ни на текущий год, ни на перспективу условиями участия в этом региональном проекте также не обозначены», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможности введении четырёхдневной рабочей недели в начале июня заговорил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Его идея была поддержана Федерацией независимых профсоюзов.