Москва, , 08:46 — REGNUM Просроченная задолженность более 30 дней зафиксирована в России для 9,4% кредитов, открытых за период с января по июль. В денежном выражении это 1,6 трлн рублей, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В 2018 году за тот же период таких долгов было 11% — на 1,54 трлн рублей, а в январе-июле 2017 года — 11,7% (1,42 трлн рублей).

В большинстве случаев кредиты просрочены более чем на 90 дней, они вряд ли вообще будут погашены. Таких кредитов 9,3% (1,59 трлн рублей), тогда как годом ранее их было 10,9% (1,5 трлн рублей), в 2017 году — 11,6% (1,41 трлн рублей), сообщает ТАСС.

С января по июль 2019 года включительно банки выдали жителям России 22,07 млн кредитов почти на 5 трлн рублей — это на 9% больше кредитов, чем в прошлом году, при этом общая сумма займов выросла на 10%. За семь месяцев 2018 года было выдано 20,22 млн кредитов на 4,56 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 66% российских заемщиков заявили, что без труда гасят долги перед банками. Проблемы с платежами возникали у 33% опрошенных.

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