Москва, , 07:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 16 сентября открылись резким падением по доллару и евро на фоне ралли на нефтяном рынке. Баррель Brent на торгах в Азии подорожал на 13%, до $68,37. Спрос на нефть вырос после атаки на саудовские нефтяные объекты. В моменте пара доллар/рубль снижалась до 63,57 руб., евро/рубль — до 70,21 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Рубль укрепился к доллару США на 0,45%, до 64,45 руб., к евро — на 1,19% до 70,43 руб., фунт — на 1,09%, до 79,54 руб.

Дополнительную поддержку рубль получал от начавшегося налогового периода, а также ослабления фунта и евро на рынке Форекс. Курс евро/доллар опустился на 90 пунктов до отметки 1.0993.

Укрепление доллара отражает некоторый рост вероятности того, что ФРС США на своем заседании 18 сентября может оставить уровень основных процентных ставок в стране без изменения. Фунт подешевел на фоне нарастающей неопределённости по Брекзит.

Сегодня, 17 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $68,24 против вчерашнего максимума $69,64. Нефть торгуется в плюсе, а значит для покупателей рубля созданы все условия для движения к уровню 63,05 руб. При сохраняющейся положительной динамике на нефтяном рынке пара доллар/рубль достигнет целевого уровня к 19 сентября.

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