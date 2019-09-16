Бишкек, , 21:18 — REGNUM В Киргизии добычу золота осуществляют семь горнорудных компаний. Об этом на конференции в Бишкеке заявил глава госкомитета промышленности и энергетики Карыбека Ибраева, пишет «Tazabek».

По словам высокопоставленного чиновника, в 2018 году самые крупные налоги и другие платежи пришлись на предприятия, занятые в разработке крупнейшего киргизстанского золоторудного месторождения «Кумтор» — 9,5 млрд сомов (свыше 8 млрд 768 млн рублей).

На втором месте расположился «Алтынкен» — 1,4 млрд сомов (1 млрд 292 млрн рублей). На третьем оказался «Кыргызалтын» — 858,4 млн сомов (792 млн рублей). Четвертое досталось «Бозымчаку» — 709,9 млн сомов (655 млн рублей).

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